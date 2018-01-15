Фархад Велиев: Бакинский КВН впал в кому - СТАТЬЯ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Фархад Велиев написал статью о Команде КВН Сборная Баку. Report представляет данную статью читателям:

Говорят, что поколение ребят, родившихся в конце 70-х – начале 80-х годах – это "потерянное" поколение. Согласиться с таким утверждением можно, ибо сознательный возраст (10-15 лет) пришелся на пору, когда распалась некогда великая держава, а будущая великая страна – Азербайджан, только становилась на ноги. Мир менялся. Менялась жизнь. Было тяжело, но было интересно. Мы ходили в школы, играли в футбол, бегали в компьютерные салоны поиграть в приставку Sega, учили английский язык по Бонку, перечитывали "Голубые Ангелы" Чингиза Абдуллаева. У нас не было социальных сетей, мобильных телефонов, iPad-ов. Не было того, что есть теперь у вас. Этот список можно продолжать ещё долго. И все равно, у нашего "потерянного" поколения была одна игра, которой мы жили, которая научила нас дружить, побеждать. И имя этой игре – КВН, который возродился в Азербайджане благодаря второму составу "Парней из Баку". Тому самому, который был одним из поводов для всех нас сплотиться в то трудное время. Все мы чувствовали себя простыми "Парнями из Баку". В каждом дворе, был свой Бахрам, в каждом классе свой Вадо, кто-то пытался петь голосом Эльчина или Анвера, или шефствовал в школе, как Анар (да упокой АЛЛАХ его душу). Да именно имена, без фамилий. Ибо, каждого из "Парней" мы считали своими старшими братьями-друзьями, хоть и не знали их лично. Мы болели за них. Мы хотели ими стать. Мы становились ими. Первые выступления "Парней" в Сочи, первая игра в Москве, финал с ЕРМИ, следующий сезон – украденная победа в финале. Мы все были там. Душой. Мыслями. Благодаря "Парням из Баку", мы начали одерживать победу над нашими врагами на российском телевидении. И это было здорово. Победа над врагом как на фронте, так и в эфире на глазах миллионов телезрителей. Что может быть лучше?

Благодаря КВН, у Азербайджана появились такие друзья, как Абдулов, Янковский, Ярмольник, Пельш. В России начали понимать, что Азербайджан – это страна талантливых людей, что на самом деле Карабах – это азербайджанская земля, а не армянская, как это преподносят наши враги. "Парни из Баку" стали любимы не только в родном Азербайджане, но и в далеких уголках России. И мы думали, так будет всегда. Но, прошло какое то время,"Парни из Баку" перестали играть в КВН в Москве. Находили себя в других начинаниях. В России на телевидении их начали забывать. Вакуум, образовавшийся после их ухода оттуда, постепенно заполнился нашими врагами. Несмотря на это мы ждали. Ждали, когда появится новая команда. Тем более, что первое время в Баку под руководством "Парней" проводились Студенческие чемпионаты КВН. Были интересные команды, такие как "Мерси Баку", "Легион", "Ностальжи", "Господа Академики". Из актеров этих команд можно было собрать вполне хорошую команду. Но или никто не хотел собирать такую команду, или не было человека, который смог бы это сделать. Прошло ещё некоторое время. Парни превратились в мужчин. Чемпионаты КВН в Баку перестали проводиться. В Международных лигах АМИК мы не были представлены. Бакинский КВН впал в кому. И так продолжалось много лет. И вот появляется новая надежда –команда КВН, представляющая Азербайджан – команда Сборной Баку. Все обрадовались, что вот, наконец-то появились ребята, которые продолжат лучшие традиции бакинской школы КВН, что мы снова будем представлены в Москве, что вновь появятся родные лица на российских телеканалах и что бакинский КВН будет реанимирован. Но это были лишь только надежды. И если первые неудачи новой команды можно было списать на неопытность, то как можно объяснить их последующие провальные выступления? Почему так не смешно? Почему так бездарно? Нравится ли Вам самим то, что вы делаете? И не нужно говорить о том, что вам вручили Малый Кивин в ТЕМНОМ на Музыкальном фестивале. Это не смешно. У "Парней из Баку" не было Кивинов, но они и пели и шутили лучше.Не можете писать шутки-реплики, пригласите нормальных авторов.Неужели вам не стыдно за то, как вы представляете свою страну?

Бакинский КВН все еще в коме и вы убиваете его окончательно. Не делайте этого. Остановитесь. Возродите его. Обратитесь к старшим. К Агсаггалам. К Бахраму Багирзаде, братьям Имановым, Мураду Дадашеву, к Тимуру Вайнштейну, Эльчину Азизову, Азеру Мамедову, Мехти Мирсалимову, Вадо Коровину, Джавиду Имамвердиеву. К людям, которые когда-то возродили азербайджанский КВН, которые достойно представляли свою страну в России. Да – они уже взрослые мужчины. У них у каждого своя личная жизнь. Свои проекты. Но в душе они все еще те самые "Парни из Баку". Они все еще Бахрам, Таир, Джабик, Тима. И им не безразлична своя страна. Они вам помогут. Мы пока в вас верим. Берите пример с Балаша Касумова, Ровшана Аскерова, Димы Авдеенко, Эльмана Талыбова, Гюнель Бабаевой, Романа Оркодашвили. Эти ребята достойно представляют Азербайджан и прилагают усилия для культурно-интеллектуальной пропаганды своей Родины. Делайте, все что хотите, но не убивайте наш КВН! А если не можете возродить – то уходите. Пусть бакинский КВН еще немного побудет в коме. Оставьте его для других, которые смогут его оживить. Такие ребята найдутся. Это будет, через год, два. Но это будет.

С уважением,

Фархад Велиев

P.S.

Почему-то кажется, что если бы был жив Анар Мамедханов, то все было бы по-другому. АЛЛАХ РЭХМЭТ элесин.

Прочтите по линку ниже очень интересную книгу о «Парнях из Баку».

http://www.krapiva.odessa.ua/docs/kvn/KBH_Baku.pdf

Как сказал мне один многоуважаемый журналист, ребята из Сборной Баку не любят, когда о них пишут плохо.

Благодаря интернету легко узнать, что Сборная Баку вновь подвела нас в первый день Фестиваля КИВИН 2018 в Сочи:

25. Сборная Баку

15.19 Еще одна попытка: Баку на сцене. И вновь манифест: «Отказываемся от песен, отказываемся от танцев. Стилист не нужен. Массажист тоже не нужен».

— Я после КВН пойду в проект «Голос». И там ко мне повернётся Билан!

— Если к тебе повернётся Билан, от тебя отвернётся весь Азербайджан.

15.22 Позвали в команду новенькую девушку, попытались написать на это шуток. Пока никак. И к концу выступления ситуация не меняется.