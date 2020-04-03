"Евровидение - 2020" из-за коронавируса пройдет в форме онлайн-концерта

Отмененный из-за пандемии коронавируса песенный конкурс "Евровидение - 2020" пройдет в форме онлайн-концерта.

Как сообщает Report, программа запланирована на 16 мая.

Конкурс пройдет поз названием "Евровидение: Европа сияет светом" (Eurovision: Europe Shine A Light).

Ведущими двухчасового шоу будут голливудские звезды Шанталь Янзен, Ян Смит, а также певица Эдсилия Ромбли.

В шоу-программу включен 41 музыкальный номер. Концерт также будет транслироваться на офицальном канале организации в Youtube.

Возможность участия в онлайн-концерте также получат победили предыдущих конкурсов.

Организаторы призвали все мировые телеканалы транслировать шоу.

Отметим, что конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах.

18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за коронавируса.

Напомним, что Азербайджан в конкурсе представит Эфенди (Самира Эфенди) с песней "Клеопатра".