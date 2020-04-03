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"Евровидение - 2020" из-за коронавируса пройдет в форме онлайн-концерта

"Евровидение-2020" из-за коронавируса пройдет в форме онлайн-концерта

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Отмененный из-за пандемии коронавируса песенный конкурс "Евровидение - 2020" пройдет в форме онлайн-концерта.

Как сообщает Report, программа запланирована на 16 мая.  

Конкурс пройдет поз названием "Евровидение: Европа сияет светом" (Eurovision: Europe Shine A Light).  

Ведущими двухчасового шоу будут голливудские звезды Шанталь Янзен, Ян Смит, а также певица Эдсилия Ромбли. 

В шоу-программу включен 41 музыкальный номер. Концерт также будет транслироваться на офицальном канале организации в Youtube. 

Возможность участия в онлайн-концерте также получат победили предыдущих конкурсов. 

Организаторы призвали все мировые телеканалы транслировать шоу.  

Отметим, что конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. 

18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за коронавируса.

Напомним, что Азербайджан в конкурсе представит Эфенди (Самира Эфенди) с песней "Клеопатра". 

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