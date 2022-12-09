Эльбай Гасымзаде переизбран председателем Союза архитекторов Азербайджана

Сегодня в Баку прошел XX съезд Союза архитекторов Азербайджана.

Сегодня в Баку прошел XX съезд Союза архитекторов Азербайджана.

Как сообщает Report, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде рассказал о внимании и заботе президента Ильхама Алиева к развитию архитектурного искусства, о проделанной работе.

Затем начальник отдела Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева зачитала обращение главы государства участникам съезда.

Министр культуры Анар Керимов рассказал о многолетнем плодотворном сотрудничестве министерства с Союзом архитекторов, о совместной работе в области восстановления наших историко-культурных памятников.

На съезде также группе архитекторов были вручены награды министерства "За заслуги в развитии архитектурного искусства".

На съезде Эльбай Гасымзаде был переизбран председателем правления Союза архитекторов Азербайджана.