Эльбай Гасымзаде награжден орденом "Шараф"

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльбая Гасымзаде орденом "Шараф".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии азербайджанского архитектурного искусства Эльбай Энвер оглу Гасымзаде награжден орденом "Шараф".
Отметим, что Э.Гасымзаде родился в Баку 26 декабря 1948 года. Он является председателем Правления Союза архитекторов Азербайджана. 26 декабря Э.Гасымзаде исполняется 70 лет.
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