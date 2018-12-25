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    Эльбай Гасымзаде награжден орденом "Шараф"

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльбая Гасымзаде орденом "Шараф". 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии азербайджанского архитектурного искусства Эльбай Энвер оглу Гасымзаде награжден орденом "Шараф".

    Отметим, что Э.Гасымзаде родился в Баку 26 декабря 1948 года. Он является председателем Правления Союза архитекторов Азербайджана. 26 декабря Э.Гасымзаде исполняется 70 лет. 

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