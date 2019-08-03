Джейран из фильма“Где Ахмед?”: Во время съемок я была вынуждена скрывать свое интересное положение - ИНТЕРВЬЮ

"Мой супруг трагически погиб в Баку"

“Почетное звание Азербайджана было бы честью для меня”

Азербайджанскому кинематографу исполнился 121 год. Одним из культовых фильмов в нашей стране была картина «Где Ахмед?», яркую, запоминающуюся роль в котором исполнила народная артистка Грузии Нана Пачуашвили. Созданный ею образ Джейран очень полюбился азербайджанскому зрителю. В интервью Report звезда грузинской и азербайджанской сцены поделилась воспоминаниями 56-летней давности.

- Какую роль в вашей профессиональной карьере сыграл фильм “Где Ахмед?”

- Я до сих пор не понимаю, почему режиссер Адыль Искендеров выбрал именно меня на роль Джейран. В ходе съемок этого фильма в моей жизни произошла беда – в Баку трагически скончался мой супруг. Сейчас все это кажется мне кошмарным сном, словно той юной девочкой была не я. Эта трагедия перевернула всю мою жизнь. Воспоминания тех дней до сих пор отдаются болью в сердце. Мой сын носит имя и фамилию покойного супруга. Было очень трудно растить и воспитывать его в одиночку. Потеряв мужа, я была уверена, что больше никогда не вернусь в Баку. Однако спустя много лет вновь оказалась здесь на гастролях. Ради профессии, которую я беззаветно любила, пришлось переступить через себя. Неожиданно для себя я вновь полюбила Баку. Облик города очень изменился, а азербайджанцы, как и прежде, были гостеприимными, чуткими и добродушными. В Азербайджане меня называют Джейран ханум, что мне очень импонирует. Грузины любят азербайджанцев, наши народы честные и правдолюбивые, никогда не скрывают своего отношения.

- Не сложно ли было грузинке перевоплотиться в образ азербайджанской девушки?

- Образ Джейран был достаточно современный, поэтому не было трудно. Из-за трагедии, ворвавшейся в мою жизнь, я не могла танцевать, чего требовала роль, но режиссер нашел выход – меня не стали снимать крупным планом. Мне приходилось скрывать свою беременность. Из-за интересного положения изменилась и пластика движений. Но самое главное, созданный мною образ Джейран полюбился зрителю. Расскажу вам еще один забавный случай. Как-то я покупала в Тбилиси гранат, привезенный из Азербайджана. Продавец был азербайджанцем. Вдруг он заявил, что мое лицо кажется ему очень знакомым, словно, он видел меня где-то. Ну я и сказала, что та самая Джейран из фильма.

- Как проходил съемочный процесс, как относились к вам на площадке?

- Вся съемочная группа относилась ко мне с большой любовью. Мне очень нравилась Наджиба Меликова, сыгравшая в фильме мою маму. Она была очень обаятельной и обворожительной женщиной. Вся съемочная группа любила и уважала ее.

- После фильма“Где Ахмед?” в каких ролях вам доводилось сниматься?

- Я – сильная женщина и смогла пережить выпавшие на мою долю испытания. После той трагедии в моей жизни произошли новые потрясения, но это уже неважно. Как-то я пришла в черном одеянии к великому грузинскому режиссеру Михаилу Туманишвили. Увидев меня, он сказал, что трагедии и боль закаляют человека, а актеры, пережившие потрясения, раскрываются по-новому. Ну, разумеется, при наличии соответствующих данных. Я часто снималась в кино. Но моя ипостась – театр, я – актриса театра. За моими плечами более 100 ролей. Театр имени Руставели был первым и самым именитым театром в Грузии. Вместе с нашим великим режиссером Робертом Стуруа мы исколесили со спектаклями весь мир. Я выступала не только в театре им. Руставели. Сейчас в труппы берут очень молодых актеров. Я происхожу из мегрелов, поэтому у меня волевой характер, где-то даже упрямый, деловая хватка. Я воплотила различные образы, разные типажи. Время неумолимо движется вперед, все мимолетно в жизни актеров. Наша жизнь проходит на сцене, на репетициях. Я многого достигла. В 2013 году в театре им.Руставели была открыта моя звезда. Это одна из наиболее высоких оценок заслуг грузинского деятеля искусств.

- Поддерживаете ли вы дружеские отношения со своим партнером по фильму “Где Ахмед?” Эльханом Гасымовым, воплотившим образ шофера Ахмеда?

- Да, мы дружим до сих пор. Перезваниваемся на дни рождения и по праздникам. Надеюсь, у Эльхана сейчас все в порядке и со здоровьем и с делами.

- Не планируете ли посетить Азербайджан?

- Я возглавляю театр Атонели. Мы с нашей труппой гастролировали в Великобританию, Францию и другие страны. Очень хотели посетить Азербайджан, даже велись переговоры с Министерством культуры и Театром Юного зрителя, однако наш визит не состоялся по причине финансовых проблем. Надеюсь, нам все же удастся приехать в Баку на гастроли. Ваш министр Абульфаз Гараев поручил усилить сотрудничество между азербайджанскими и грузинскими театрами, а также организовывать взаимные гастроли. Но потом почему-то работа в этом направлении застопорилась. У Азербайджана больше возможностей по сравнению с Грузией. Хочется верить, что Азербайджан пригласит нас на гастроли.

- Как по-вашему в чем секрет неугасаемой любви и зрительского интереса к старым фильмам, таким как “Где Ахмед?”

- Старые грузинские фильмы тоже пользуются большим спросом. Я давно уже бабушка, у меня внуки и правнуки, но я по сей день с удовольствием смотрю с внуками наши старые фильмы. В тех фильмах есть изящность, они поистине народные. “Где Ахмед?” из этой когорты.

- Вы удостаивались почетного звания или награды в Азербайджане?

- Как ни парадоксально, но нет (смеется). В Азербайджане мне не присваивали почетного звания, а могли бы. Фильм “Где Ахмед?” с моим участием вышел на экраны очень давно, может, поэтому время получения почетного звания в Азербайджане уже минуло. Но если это случится, я почту за честь.