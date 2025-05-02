Джамиль Гулиев возглавил Наблюдательный совет Агентства кино

Джамиль Гулиев возглавил Наблюдательный совет Агентства кино

Заслуженный деятель искусств, известный кинорежиссер Джамиль Гулиев назначен председателем Наблюдательного совета Агентства кино Азербайджана.

Как сообщает Report, Гулиев назначен на эту должность приказом министра культуры Адиля Керимли.

Джамиль Гулиев родился в 1963 году в городе Баку. В 1984 году окончил Всесоюзный институт кинематографии в Москве по специальности кинорежиссер. С 1984 года работал режиссером-постановщиком в киностудии "Азербайджанфильм", снял множество документальных и художественных фильмов.

В 2019-2020 годах работал директором киностудии "Азербайджанфильм". С 2020 года является директором Азербайджанского государственного фонда фильмов.

В 2005 году был удостоен почетного звания Заслуженный деятель искусств, а в 2018 году - ордена "За службу Отечеству" 3-й степени.