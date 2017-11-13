Депутат: Выделенные на кинематографию и туризм средства могут принести бюджетные доходы в будущем

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Убыток какого-либо банка не является виной граждан. В чем виноваты граждане, если какой-либо банк наносит ущерб бюджету?

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Фазиль Мустафа во время обсуждения государственного бюджета 2018 года.

По его мнению, необходимо проводить работу для улучшения социальных условий: "Если сегодня получающий президентскую пенсию пенсионер не может позволить себе покупать лекарства, об этом надо серьезно задуматься".

Депутат также отметил важность выделения средств на развитие областей, приносящих доход в бюджет. По его словам, средства, выделенные на кинематографию и туризм, в будущем могут принести доходы в бюджет.