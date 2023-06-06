Делегация Азербайджана приняла участие на 9-й конференции ЮНЕСКО

В Париже начала работу 9-я Конференция Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 года.

В Париже начала работу 9-я Конференция Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 года.

Как передает Report со ссылкой на Министерством культуры Азербайджана, выступившая на сессии глава делегации нашей страны, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, в первую очередь поздравила страны, недавно присоединившихся к Конвенции. Подчеркнув, что Азербайджан привержен ценностям и принципам Конвенции, она отметила, что по развитию сферы активно работает специальный отдел в аппарате Министерства культуры и рассказала об усилении государственной поддержки в Азербайджане.