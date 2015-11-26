Череп Хаджи-Мурата может быть передан в Азербайджан для захоронения

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Череп знаменитого сподвижника имама Шамиля Хаджи-Мурада могут направить в Азербайджан для захоронения, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Координировать деятельность, связанную с исследованием и перезахоронением останков Хаджи-Мурата, будет специальная межведомственная комиссия. Приказ о ее создании подписал министр культуры России Владимир Мединский.

В состав спецкомиссии по исследованию и перезахоронению останков Хаджи-Мурата вошли более 20 человек, в том числе сотрудники музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), института общей генетики имени Н.Н.Вавилова РАН, а также института археологии РАН.

Мумифицированный череп Хаджи-Мурата, ставшего персонажем повести Льва Толстого, долгое время хранился в петербургской Кунсткамере, а потом в Государственном музее истории религии. В начале нулевых экспонат был перенаправлен в спецхран академии наук. При этом скелет Хаджи-Мурата захоронен в Азербайджане рядом с селом Нуха.