Министр культуры Азербайджана призвал предпринимателей сохранять облик исторических памятников

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев обратился к предпринимателям и общественности в связи с охраной исторических памятников.

Как сообщает Report, на пресс-конференции по итогам завершившегося в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО А.Гараев отметил необходимость охраны исторических памятников страны.

"В случае внесения каких-либо изменений при сдаче в эксплуатацию исторических памятников по контракту (к примеру, установка окна) вопрос непременно должен согласовываться с госструктурами. Нужно сохранить их исторический облик".

А.Гараев призвал представителей медиа к активности в данном направлении.