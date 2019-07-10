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Министр культуры Азербайджана призвал предпринимателей сохранять облик исторических памятников

Бизнесмены должны беречь облик исторических памятников в Азербайджана

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев обратился к предпринимателям и общественности в связи с охраной исторических памятников.  

Как сообщает Report, на пресс-конференции по итогам завершившегося в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО А.Гараев отметил необходимость охраны исторических памятников страны.

"В случае внесения каких-либо изменений при сдаче в эксплуатацию исторических памятников по контракту (к примеру, установка окна) вопрос непременно должен согласовываться с госструктурами. Нужно сохранить их исторический облик". 

А.Гараев призвал представителей медиа к активности в данном направлении. 

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