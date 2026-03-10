Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Азербайджанский театр откроется в Дербенте после реконструкции

    Азербайджанский театр откроется в Дербенте после реконструкции

    Kультурная политика
    • 10 марта, 2026
    • 17:54
    Азербайджанский театр откроется в Дербенте после реконструкции

    Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в городе Дербент в конце марта состоится торжественное открытие Азербайджанского театра, реконструкция которого была завершена в декабре 2025 года.

    Как передает Report со ссылкой на администрацию главы Дагестана, об этом он сказал журналистам.

    "Открытие будет красивым и очень важным для нас всех. Это касается и расширения контактов, которые у нас есть с зарубежными странами. Кроме того, это важно для дагестанцев, которые бережно и свято хранят свою культуру", - сказал он.

    Театр, история которого насчитывает более 150 лет, был полностью обновлен в ходе реконструкции. В здании модернизированы зрительный зал, гримерные и другие помещения, установлены современные системы сценического освещения и звука.

    Также полностью обновлен фасад здания, выполненный в уникальном стиле, а перед театром обустроена новая благоустроенная площадь.

    Проект реализован в рамках государственной программы "Комплексное территориальное развитие города Дербента".

    Сергей Меликов Азербайджанский театр в Дербенте открытие после реконструкции
    Dərbənddə Azərbaycan teatrı yenidənqurmadan sonra açılacaq
