Азербайджанский театр откроется в Дербенте после реконструкции

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в городе Дербент в конце марта состоится торжественное открытие Азербайджанского театра, реконструкция которого была завершена в декабре 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на администрацию главы Дагестана, об этом он сказал журналистам.

"Открытие будет красивым и очень важным для нас всех. Это касается и расширения контактов, которые у нас есть с зарубежными странами. Кроме того, это важно для дагестанцев, которые бережно и свято хранят свою культуру", - сказал он.

Театр, история которого насчитывает более 150 лет, был полностью обновлен в ходе реконструкции. В здании модернизированы зрительный зал, гримерные и другие помещения, установлены современные системы сценического освещения и звука.

Также полностью обновлен фасад здания, выполненный в уникальном стиле, а перед театром обустроена новая благоустроенная площадь.

Проект реализован в рамках государственной программы "Комплексное территориальное развитие города Дербента".