Азербайджанский праздник граната отметят в Москве

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Аэростат в виде граната запустят в небо на азербайджанском празднике "Гранат", который пройдет 6 октября в Екатерининском парке Москвы, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В рамках столичного фестиваля гостям предложат соусы, десерты, приправы и напитки из граната, а шеф-повара научат быстро очищать гранат, мариновать мясо в гранатовом соке и готовить необычный десерт - гранат в карамели. Помимо этого, на празднике предложат национальные азербайджанские, казахские, узбекские, иранские, турецкие, арабские и таджикские блюда.

Желающие смогут посетить мастер-классы по живописи, фотографии и восточным танцам, интерактивные игры, конкурсы и викторины.

В ходе мероприятия на сцене выступят заслуженный деятель культуры Азербайджана Борис Шварцман, лауреат конкурсов "Голос Азербайджана" и "АзериСтар" Улькар Шахбазова, танцевальный ансамбль "Карабах" и другие коллективы.

Отметим, что праздник граната отмечается в Азербайджане ежегодно в дни сбора плодов. С 2017 года его отмечают и в Москве.