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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский музей ковра подписал соглашение о сотрудничестве с Российским государственным музеем искусства народов Востока министерства культуры Российской Федерации.

Как сообщили Report в Азербайджанском музее ковра, соглашение было подписано генеральным директором Российского государственного музея искусства народов Востока Александром Всеволодовичем Седовым и директором Азербайджанского музея ковра Ширин Меликовой.

В рамках договора в данном музее будет реализовано научное исследование древних памятников культуры и искусства Азербайджана - ювелирных изделий, древних азербайджанских ковров и других образцов материальной культуры. Будет проводиться работа по представлению этих экспонатов в качестве образцов материально-культурного наследия Азербайджана.

Отметив, что в результате соглашения о межкультурном сотрудничестве будут реализованы интересные проекты. Директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова добавила, что переговоры с данным музеем велись с 2016 года. Она отметила, что данный музей является одним из самых известных в мире:

"В этом музее, который славится своей богатой коллекцией, демонстрируются работы известных художников, в том числе произведения известных азербайджанских художников, образцы искусства, ковры и ковровые изделия Азербайджана. Там хранится много ценных экспонатов материально-культурного наследия нашего народа. Атрибуция этих экспонатов, организация двусторонних выставок, научных исследований, исследование богатой и великолепной коллекции станут великим шагом для нашей культуры".