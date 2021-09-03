Азербайджанский фильм включен в программу кинофестиваля в Кыргызстане

Фильм режиссера Замина Мамедова "Голос" ("Səs") включен в конкурсную программу X Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии в Кыргызстане.
Как сообщили Report в киностудии "Азербайджанфильм", автором сценария фильма является покойный Ровшан Алмурадлы, режиссером – Замин Мамедов.
Главные роли исполнили Видади Алиев, Нигяр Мамедова и Рашад Сафаров. Съемки проводились в селах Исмаиллинского района.
Фильм повествует о тоске по родине наших соотечественников, насильно выдворенных из Западного Азербайджана.
Фестиваль состоится 14-17 сентября в столице Кыргызстана, Бишкеке.