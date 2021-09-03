Азербайджанский фильм включен в программу кинофестиваля в Кыргызстане

Азербайджанский фильм включен в программу кинофестиваля в Кыргызстане

Фильм режиссера Замина Мамедова "Голос" ("Səs") включен в конкурсную программу X Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии в Кыргызстане.

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Фильм режиссера Замина Мамедова "Голос" ("Səs") включен в конкурсную программу X Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии в Кыргызстане. Как сообщили Report в киностудии "Азербайджанфильм", автором сценария фильма является покойный Ровшан Алмурадлы, режиссером – Замин Мамедов. Главные роли исполнили Видади Алиев, Нигяр Мамедова и Рашад Сафаров. Съемки проводились в селах Исмаиллинского района. Фильм повествует о тоске по родине наших соотечественников, насильно выдворенных из Западного Азербайджана. Фестиваль состоится 14-17 сентября в столице Кыргызстана, Бишкеке. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Фото Azerbaijani film to be demonstrated at festival in Kyrgyzstan