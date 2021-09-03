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Азербайджанский фильм включен в программу кинофестиваля в Кыргызстане

Азербайджанский фильм включен в программу кинофестиваля в Кыргызстане Фильм режиссера Замина Мамедова "Голос" ("Səs") включен в конкурсную программу X Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии в Кыргызстане.
Kультурная политика
3 сентября 2021 г. 14:46
Азербайджанский фильм включен в программу кинофестиваля в Кыргызстане

Фильм режиссера Замина Мамедова "Голос" ("Səs") включен в конкурсную программу X Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии в Кыргызстане.

Как сообщили Report в киностудии "Азербайджанфильм", автором сценария фильма является покойный Ровшан Алмурадлы, режиссером – Замин Мамедов.

Главные роли исполнили Видади Алиев, Нигяр Мамедова и Рашад Сафаров. Съемки проводились в селах Исмаиллинского района.

Фильм повествует о тоске по родине наших соотечественников, насильно выдворенных из Западного Азербайджана.

Фестиваль состоится 14-17 сентября в столице Кыргызстана, Бишкеке.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani film to be demonstrated at festival in Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan filmi Qırğızıstanda keçirilən festivalda nümayiş olunacaq

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