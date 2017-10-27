Азербайджанский ансамбль танца продемонстрировал свое мастерство в Москве

© Report

Москва. 27 октября. REPORT.AZ/ В Москве состоялся концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана, сообщает российское бюро Report.

Двухчасовая программа "Мой Азербайджан" была представлена в концертном зале имени П. И. Чайковского Московской государственной филармонии. На концерте были представлены известные азербайджанские танцы, такие как "Гайтагы", а в конце показан одноактный национальный балет по мотивам произведения "Кёроглу".

В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции Москвы, азербайджанской диаспоры и посольства Азербайджана в России.

Художественный руководитель ансамбля, народный артист России Дикалу Музакаев отметил, что концерт в Москве является значимым событием для коллектива.

"В этих танцах быт и культура азербайджанского народа, его дружелюбность и гостеприимство. Поэтому представить московской публике нашу работу - особая честь для каждого участника коллектива", - отметил Д. Музыкаев.

Он указал, что ансамбль планирует большое мировое турне с программой "Мой Азербайджан", в частности, следующим городом посещения в декабре станет турецкий Стамбул.