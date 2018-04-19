Азербайджанские наездники на карабахских скакунах выступят на Королевском конном шоу в Виндзоре

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Представители Федерации конного спорта Азербайджана выступят со специальным шоу "Земля огней - Азербайджан" на 75-летии Королевского конного шоу в Виндзоре в Великобритании, сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

В ходе юбилейного представления, который состоится 9-13 мая, азербайджанские всадники на карабахских скакунах продемонстрируют различные акробатические трюки.

"10 наездников на карабахских скакунах исполнят сложные трюки. Их выступление будет сопровождаться танцевальным ансамблем "Серхедчи", который исполнит традиционные танцы, а также впечатляющим огненным шоу", - отмечают британские СМИ.

Отмечается, что выступление специально подготовлено для Королевского конного шоу.