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    Азербайджанские наездники на карабахских скакунах выступят на Королевском конном шоу в Виндзоре

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Представители Федерации конного спорта Азербайджана выступят со специальным шоу "Земля огней - Азербайджан" на 75-летии Королевского конного шоу в Виндзоре в Великобритании, сообщает Report со ссылкой на британские СМИ.

    В ходе юбилейного представления, который состоится 9-13 мая, азербайджанские всадники на карабахских скакунах  продемонстрируют различные акробатические трюки.

    "10 наездников на карабахских скакунах исполнят  сложные трюки. Их выступление будет сопровождаться танцевальным ансамблем "Серхедчи", который исполнит традиционные танцы, а также   впечатляющим огненным шоу", - отмечают британские СМИ.

    Отмечается, что выступление специально подготовлено для Королевского конного шоу.

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