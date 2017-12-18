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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанские исполнители приняли участие в концерте русско-турецкой дружбы в Москве, сообщает российское бюро Report.

Впервые такой концерт прошел в Московском доме национальностей. На сцену помимо турецких исполнителей вышли и представители туркоязычных диаспор Москвы: Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана, а также местные творческие коллективы. Азербайджан на концерте представила певица Илона Янковская и танцевальный коллектив "Милли студия".

Лидер турецкой диаспоры России Юсуф Шен поблагодарил туркоязычные диаспоры за поддержку в организации концерта.

Взявший слово член Общественной палаты России Сергей Марков рассказал о нормализации русско-турецких отношений и отметил значение подобных мероприятий для укрепления дружбы между народами.