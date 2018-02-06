Азербайджанская Габала названа туристической столицей исламского мира в 2020 году

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский город Габала избран столицей туризма исламского мира в 2020 году, в 2019 году в этой номинации победила Дакка. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

Решение было принято на 10-ой конференции министров туризма стран-членов ОИС, проходящей в столице Бангладеш Дакке.

На премию туристического города Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в 2019-2020 всего претендовали четыре города, среди них также бенинский Параку и Агадес в Нигере.