Азербайджан представлен на международном фестивале

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В городе Гродно, Беларусь, состоялся 12-й Фестиваль национальных культур.

Как сообщает Report, в двухдневном фестивале приняли участие представители диаспор 36 стран, знакомя гостей с традициями, культурой, промыслами народов, которые сегодня проживают в Беларуси.

Наряду с другими странами Азербайджан был также представлен на данном красочном фестивале. Представителями международного общественного объединения "Конгресс азербайджанских общин" Беларуси участникам фестиваля была продемонстрирована национальная музыка, народные костюмы и национальная кухня Азербайджана. Среди двориков, которые были выделены для каждой страны-участницы, азербайджанское подворье отличалось своим чарующим колоритом. На нем были представлены старинные ковры ручной работы, древняя посуда, народные музыкальные инструменты, сувениры, отражающие исторические памятники Азербайджана, что, несомненно, вызвало особый интерес у большого количества посетителей.

Фестивальные торжества, по традиции, открывало театрализованное многонациональное шествие представителей этнических объединений и культурных коллективов. На празднике были представители китайской, русской, испанской, еврейской, татарской, казахской, грузинской, польской и других диаспор. В этом году фестиваль сумел собрать рекордное количество гостей, 200 000 человек, которые приехали в Гродно. Директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко, мэр города Мечислав Гой, представители белорусского парламента, посольств и диаспор разных стран побывали в азербайджанском дворике, ознакомились с культурными ценностями Азербайджана и попробовали традиционные национальные блюда.

К гостям азербайджанского подворья и участникам фестиваля с приветственной речью обратились советник Посольства Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Зульфигар Танарверди, первый секретарь посольства Намиг Нифтуллаев, заместитель председателя Международного общественного объединения "Конгресс азербайджанских общин" Беларуси Олег Бадалов, глава отделения общественного объединения в городе Гродно Намик Алиев, пригласив затем всех ознакомиться с богатой азербайджанской культурой, традициями и обычаями.

Фестивальная программа сопровождалась выступлениями ансамбля азербайджанского танца "Сары гялин" под руководством Олеси Косойкиной и коллектива "Легенды Кавказа", художественным руководителем которого является Вюсал Караев. Молодые исполнители Руслан Асланов, Александра Казимова, Эльдар Элоглу в своих выступлениях продемонстрировали классическую и национальную азербайджанскую музыку. Кроме того, уголок Азербайджана, который был создан в Культурном центре, открывшемся во время фестиваля в городе Гродно, сумел отличиться и был выделен своей оригинальностью. На празднике культур была широко представлена продукция азербайджанского производства "Bizim Tarla", которую гости и участники фестиваля также смогли не только попробовать, но и приобрести.

По завершении двухдневного торжества на Аллее дружбы в одном из городских парков представителями всех национальностей были посажены "Деревья счастья" в качестве символа мира, толерантности и согласия между народами, а цветные ленты на ветках деревьев олицетворяли цвета флагов стран-участниц.

На протяжении всего фестиваля гости азербайджанского дворика могли потанцевать вместе с представителями Международного общественного объединения "Конгресса азербайджанских общин" Беларуси под ритмы зажигательных национальных мелодий, сумев окунуться в атмосферу страны – Азербайджан.