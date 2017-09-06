Азербайджан представил свой стенд на ВДНХ

Москва. 6 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан представил свой стенд на открывшейся сегодня юбилейной Московской Международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ), сообщает российское бюро Report.

6 сентября начала свою работу юбилейная 30-ая ММКВЯ. Большую территорию выставки занимают национальные стенды стран мира.

Для стенда Азербайджана выделен 21 квадратный метр выставки. Представленные на стенде более 150 наименований книг и журналов рассказывают посетителям выставки о культуре, истории Азербайджана, его государственности, о карабахских событиях, туристических возможностях страны и других сферах жизнедеятельности.

Старший советник отдела книжного оборота и работы с издательствами министерства культуры и туризма Азербайджана Элбей Али отметил, что каждый представленный экспонат привезен в Москву в нескольких экземплярах.

"С 2006 года мы участвуем в различных книжных ярмарках по всему миру, в том числе и в Москве. Министерство в год выпускает около 70-80 книг. Они переводятся на различные языки мира как раз с целью участия в международных выставках", - сказал он.

Официальный представитель министерства культуры и туризма Азербайджана при посольстве нашей страны в России Нигяр Ахундова отметила важность участия страны в подобных выставках, как прекрасной возможности для пропаганды азербайджанских ценностей.

По окончании выставки все представленные на стенде экспонаты будут отданы в посольство Азербайджана в России.