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Азербайджан и ООН подписали план действий по глобальному призыву "Мир во имя культуры"

Азербайджан и ООН подписали план действий по глобальному призыву "Мир во имя культуры" Министр культуры Азербайджанской Республики Анар Керимов и Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос подписали план действий глобального призыва «Мир во имя культуры» («Мир для культуры»).
Kультурная политика
5 мая 2022 г. 23:02
Азербайджан и ООН подписали план действий по глобальному призыву Мир во имя культуры

Министр культуры Азербайджанской Республики Анар Керимов и Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос подписали план действий глобального призыва "Мир во имя культуры" ("Peace4Culture").

Как передает местное бюро Report, в церемонии, которая состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, приняли участие представители Азербайджана, Албании, Армении, США, Испании, Пакистана, а также постоянные представители государств-членов при ООН.

Выступая на мероприятии, Керимов сказал, что план действий по проекту «Мир во имя культуры», запущенному в прошлом году по инициативе Азербайджана, готов. "Наш вклад в устойчивое развитие идет через устойчивый мир", - сказал он, добавив, что главная цель проекта - обеспечение прочного мира для сохранения, возрождения и восстановления культуры в постконфликтное время. На протяжении всей истории Азербайджан принимал у себя культуры многих народов и поощрял их развитие. Проект, который сегодня реализуется и служит делу мира, является неотъемлемой частью нашей традиционной деятельности».

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla BMT arasında "Mədəniyyət naminə sülh" qlobal çağırışının fəaliyyət planı imzalanıb

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