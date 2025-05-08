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Азербайджан и Марокко могут организовать взаимные дни культуры

Азербайджан и Марокко могут организовать взаимные дни культуры Азербайджан и Марокко могут организовать взаимные дни культуры
Kультурная политика
8 мая 2025 г. 09:44
Азербайджан и Марокко могут организовать взаимные дни культуры

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с находящимся с визитом в Баку министром молодежи, культуры и коммуникаций Марокко Мохаммедом Мехди Бенсаидом.

Как сообщили Report в Минкультуры, на встрече в Международном центре мугама также присутствовал посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов.

Министр Керимли отметил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне во всех сферах, включая сферу культуры. Министр также вспомнил свой визит в Марокко в 2023 году и проведенные там встречи.

Было отмечено, что в 2008 и 2010 годах в Марокко прошли Дни культуры Азербайджана, а в 2009 и 2011 годах в Баку состоялись Дни культуры Марокко. Была подчеркнута важность возобновления совместных дней культуры, обсуждена их организация и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Morocco may organize mutual cultural days
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Mərakeş arasında qarşılıqlı mədəniyyət günləri keçirilə bilər

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