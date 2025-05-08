Азербайджан и Марокко могут организовать взаимные дни культуры

Азербайджан и Марокко могут организовать взаимные дни культуры

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с находящимся с визитом в Баку министром молодежи, культуры и коммуникаций Марокко Мохаммедом Мехди Бенсаидом.

Как сообщили Report в Минкультуры, на встрече в Международном центре мугама также присутствовал посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов.

Министр Керимли отметил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне во всех сферах, включая сферу культуры. Министр также вспомнил свой визит в Марокко в 2023 году и проведенные там встречи.

Было отмечено, что в 2008 и 2010 годах в Марокко прошли Дни культуры Азербайджана, а в 2009 и 2011 годах в Баку состоялись Дни культуры Марокко. Была подчеркнута важность возобновления совместных дней культуры, обсуждена их организация и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.