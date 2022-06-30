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Азербайджан и Иран обсудили восстановление Худаферинского моста

Азербайджан и Иран обсудили восстановление Худаферинского моста Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с министром культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сеидом Иззатуллой Заргами.
Kультурная политика
30 июня 2022 г. 13:53
Азербайджан и Иран обсудили восстановление Худаферинского моста

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с министром культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Сеидом Иззатуллой Заргами.

Как сообщили Report в Минкультуры, в ходе встречи Анар Керимов отметил, что отношения между двумя дружественными странами, имеющие давнюю историю, основаны на взаимном доверии.

Он также рассказал о важности сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Выразив признательность азербайджанскому коллеге за приглашение, министр Сеид Иззатулла Заргами, в свою очередь, подчеркнул важную роль средств массовой информации в укреплении дружественных отношений между двумя странами.

Стороны также высоко оценили восстановление как мусульманских, так и христианских храмов на освобожденных от оккупации исторических землях Азербайджана, отметили высокую ценность для исламского мира культурной столицы Азербайджана - города Шуша. Была также отмечена важность совместного сотрудничества в борьбе с исламофобией, являющейся одной из глобальных проблем.

Министры затронули важность использования опыта Ирана в контексте работ по реконструкции и восстановлению, осуществляемых в Карабахе.

Также состоялся обмен мнениями касательно подписания Меморандума о взаимопонимании в целях совместного восстановления Худаферинского моста.

Встреча продолжилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Iran mull restoration of Khudafarin Bridge 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran Xudafərin körpüsünün bərpasını müzakirə edib

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