​Азербайджан был представлен на Тульском фестивале национальных культур

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Туле прошел Фестиваль национальных культур.

Как передает Report со ссылкой на VAKinfo, Азербайджан на фестивале был представлен региональным отделением Всероссийского Азербайджанского Конгресса.

Гостям удалось примерить русскую кольчугу, потренироваться в искусстве каллиграфии, украсить себя росписью мехенди. Завершилось мероприятие выступлением народных коллективов.

Целью проведения данного мероприятия является создание условий для реализации творческого потенциала интернациональной студенческой молодежи, формирование межэтнического взаимодействия, а также содействие развитию международных молодежных проектов.