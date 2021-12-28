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Азербайджан будет снимать фильмы совместно с Турцией

Азербайджан будет снимать фильмы совместно с Турцией Азербайджан заинтересован в совместном производстве фильмов с Турцией.
Kультурная политика
28 декабря 2021 г. 14:22
Азербайджан будет снимать фильмы совместно с Турцией

Азербайджан заинтересован в совместном производстве фильмов с Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Анар Керимов на пресс-конференции на тему "Министерство культуры: цели и итоги 2021 года".

Говоря о переговорах в этом направлении, министр отметил, что фильмы совместного азербайджано-турецкого производства могут транслироваться на Netflix.

По словам А.Керимова, Netflix выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном, но есть определенные стандарты, которым должны соответствовать азербайджанские фильмы: "При съемке фильмов эти стандарты должны быть учтены. Показ азербайджанских фильмов на площадке Netflix - это пропаганда страны. Нам нужно приложить усилия, чтобы они сотрудничали с нами. Если мы выстроим доверие, уверен, они будут работать с нами".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gələn il Türkiyə ilə birgə filmlər çəkə bilər

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