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Азербайджан будет частично возмещать расходы на производство кино

Азербайджан будет частично возмещать расходы на производство кино Азербайджан будет частично возмещать расходы на производство кино
Kультурная политика
29 мая 2025 г. 17:34
Азербайджан будет частично возмещать расходы на производство кино

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых вопросах, связанных с производством кинематографических и других аудиовизуальных произведений на территории Азербайджана".

Как сообщает Report, распоряжением Кабмину поручено в месячный срок утвердить правила частичного возмещения расходов, понесенных на производство кинематографических и других аудиовизуальных произведений.

Согласно документу, Кабинет министров также должен в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области кинематографии.

В документе указывается, что распоряжение подписано в целях укрепления киноиндустрии, а также стимулирования иностранных кинопроизводителей выбирать Азербайджанскую Республику в качестве места для съемок фильмов.

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Версия на азербайджанском языке Kinematoqrafiya və digər audiovizual əsərlərin istehsalı üçün çəkilmiş xərclər qismən geri ödəniləcək

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