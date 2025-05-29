Азербайджан будет частично возмещать расходы на производство кино

Азербайджан будет частично возмещать расходы на производство кино

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых вопросах, связанных с производством кинематографических и других аудиовизуальных произведений на территории Азербайджана".

Как сообщает Report, распоряжением Кабмину поручено в месячный срок утвердить правила частичного возмещения расходов, понесенных на производство кинематографических и других аудиовизуальных произведений.

Согласно документу, Кабинет министров также должен в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области кинематографии.

В документе указывается, что распоряжение подписано в целях укрепления киноиндустрии, а также стимулирования иностранных кинопроизводителей выбирать Азербайджанскую Республику в качестве места для съемок фильмов.