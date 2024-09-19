Арзу Алиева ознакомилась с ходом съемок художественного фильма об Отечественной войне

Министерство культуры Азербайджанской Республики и Агентства кино Азербайджанской Республики (АКАР) объявили о начале производства полнометражного художественного фильма "Долг" (Borc), победителя конкурса кинопроектов, проведенного в прошлом году.

Министерство культуры Азербайджанской Республики и Агентство кино Азербайджанской Республики (АКАР) объявили о начале производства полнометражного художественного фильма "Долг" (Borc), победителя конкурса кинопроектов, проведенного в прошлом году.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Фильм "Долг", созданный при поддержке Министерства культуры и АКАР, посвящен 44-дневной Отечественной войне. Основная тема картины - героизм, бесстрашие, отвага, военные навыки и патриотический дух азербайджанской молодежи, участвовавшей в боевых действиях Второй Карабахской войны.

Главный продюсер фильма, президент Baku Media Center Арзу Алиева посетила съемочную площадку. Она поинтересовалась ходом съемок и встретилась с творческим коллективом.