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Архитекторы из Италии будут участвовать в разработке концепции Музея Победы 

Архитекторы из Италии будут участвовать в разработке концепции Музея Победы  Для осуществления проекта министерство обратилось как к местным, так и к зарубежным экспертам
Kультурная политика
22 февраля 2021 г. 11:19
Архитекторы из Италии будут участвовать в разработке концепции Музея Победы 
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Министерство культуры Азербайджана продолжает работу по разработке концепции мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Как сообщили Report в министерстве, для осуществления проекта министерство обратилось как к местным, так и к зарубежным экспертам.

К участию в проекте вовлечена всемирно известная итальянская мультимедийная компания G GROUP. 9 февраля между представителями компании и руководством Минкультуры была организована онлайн-встреча и проведены предварительные обсуждения.

19-21 февраля состоялся визит в Баку сотрудников G GROUP - креативного исполнительного директора и художественного руководителя Фабрицио Конти, консультанта по стратегии Лауры Конти, архитектора, дизайнера музеев и экспозиций Николя Павана и архитектора Карло Павана.

В первый день визита состоялась встреча итальянской делегации с министром культуры Анаром Керимовым. На встрече были обсуждены работы, предварительные идеи и планы, которые будут выполнены в рамках проекта.

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Версия на английском языке ФотоItalian architects to take part in development of Victory Museum concept
Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliyalı memarlar Zəfər muzeyinin konsepsiyasının hazırlanmasında iştirak edəcəklər

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