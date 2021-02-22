Архитекторы из Италии будут участвовать в разработке концепции Музея Победы

Для осуществления проекта министерство обратилось как к местным, так и к зарубежным экспертам

Министерство культуры Азербайджана продолжает работу по разработке концепции мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Как сообщили Report в министерстве, для осуществления проекта министерство обратилось как к местным, так и к зарубежным экспертам.

К участию в проекте вовлечена всемирно известная итальянская мультимедийная компания G GROUP. 9 февраля между представителями компании и руководством Минкультуры была организована онлайн-встреча и проведены предварительные обсуждения.

19-21 февраля состоялся визит в Баку сотрудников G GROUP - креативного исполнительного директора и художественного руководителя Фабрицио Конти, консультанта по стратегии Лауры Конти, архитектора, дизайнера музеев и экспозиций Николя Павана и архитектора Карло Павана.

В первый день визита состоялась встреча итальянской делегации с министром культуры Анаром Керимовым. На встрече были обсуждены работы, предварительные идеи и планы, которые будут выполнены в рамках проекта.