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Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану

Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану "На сегодняшней встрече многие государства-члены ООН открыто выразили свою поддержку азербайджанскому проекту Peace4culture и важность этого проекта сегодня".
Kультурная политика
5 мая 2022 г. 23:52
Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану

"На сегодняшней встрече многие государства-члены ООН открыто выразили свою поддержку азербайджанскому проекту Peace4culture и важность этого проекта сегодня".

Об этом местному бюро Report заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Глава ведомства сказал, что поддержка инициативы странами-членами ООН является большим успехом: "Сегодня в ООН состоялась важная встреча от имени Азербайджана. Известно, что в 2021 году Азербайджан объявил об инициативе "Мир во имя культуры", партнером нашей инициативы выступили Альянс цивилизаций ООН (BMTSA) и Организация науки, образования и культуры исламских стран (İSESKO).

Министр подчеркнул, что пятилетний план действий проекта готов: "Наша главная цель в проекте - обеспечение прочного мира для защиты, популяризации и восстановления культурного наследия в постконфликтные периоды".

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Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov: “BMT üzvü olan bir çox ölkələr Azərbaycana açıq dəstəklərini ifadə etdilər”

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