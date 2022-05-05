Анар Керимов: Многие страны-члены ООН открыто выразили поддержку Азербайджану

"На сегодняшней встрече многие государства-члены ООН открыто выразили свою поддержку азербайджанскому проекту Peace4culture и важность этого проекта сегодня".

"На сегодняшней встрече многие государства-члены ООН открыто выразили свою поддержку азербайджанскому проекту Peace4culture и важность этого проекта сегодня".

Об этом местному бюро Report заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Глава ведомства сказал, что поддержка инициативы странами-членами ООН является большим успехом: "Сегодня в ООН состоялась важная встреча от имени Азербайджана. Известно, что в 2021 году Азербайджан объявил об инициативе "Мир во имя культуры", партнером нашей инициативы выступили Альянс цивилизаций ООН (BMTSA) и Организация науки, образования и культуры исламских стран (İSESKO).

Министр подчеркнул, что пятилетний план действий проекта готов: "Наша главная цель в проекте - обеспечение прочного мира для защиты, популяризации и восстановления культурного наследия в постконфликтные периоды".