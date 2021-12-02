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Анар Керимов: Азербайджан заинтересован в обеспечении устойчивого развития в регионе

Анар Керимов: Азербайджан заинтересован в обеспечении устойчивого развития в регионе "Сегодняшнее мероприятие - большая возможность для каждого из нас. Здесь мы обсудим взаимодействие культуры и мира".
Kультурная политика
2 декабря 2021 г. 11:52
Анар Керимов: Азербайджан заинтересован в обеспечении устойчивого развития в регионе

"Сегодняшнее мероприятие - большая возможность для каждого из нас. Здесь мы обсудим взаимосвязь культуры и мира".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов во время выступления на форуме в Университете ADA "Мир во имя культуры".

По его словам, эта инициатива возникла в январе 2021 года: "Во время визита в освобожденные районы мы увидели масштабы разрушений. Мы поняли, что для ее восстановления необходим устойчивый мир. Необходимо поощрять мир во имя культуры. Между понятиями мир и культура существует взаимосвязь. Мир необходим для процветания культуры. Речь идет не только о восстановлении исторических памятников. Должны быть восстановлены и взаимоотношения между людьми".

Министр отметил, что Азербайджан готов к долгосрочному миру и заинтересован в обеспечении устойчивого развития в регионе: "Я обращаюсь к странам, чтобы они поддержали наши инициативы. Потому что мир очень важен для культуры".

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Версия на английском языке Anar Karimov: Azerbaijan ready for long-term peace and interested in ensuring sustainable development in region
Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov: "Azərbaycan uzunmüddətli sülhə hazırdır və bölgədə dayanıqlı inkişafın təminində maraqlıdır"

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