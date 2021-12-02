Анар Керимов: Азербайджан заинтересован в обеспечении устойчивого развития в регионе

"Сегодняшнее мероприятие - большая возможность для каждого из нас. Здесь мы обсудим взаимодействие культуры и мира".

"Сегодняшнее мероприятие - большая возможность для каждого из нас. Здесь мы обсудим взаимосвязь культуры и мира".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов во время выступления на форуме в Университете ADA "Мир во имя культуры".

По его словам, эта инициатива возникла в январе 2021 года: "Во время визита в освобожденные районы мы увидели масштабы разрушений. Мы поняли, что для ее восстановления необходим устойчивый мир. Необходимо поощрять мир во имя культуры. Между понятиями мир и культура существует взаимосвязь. Мир необходим для процветания культуры. Речь идет не только о восстановлении исторических памятников. Должны быть восстановлены и взаимоотношения между людьми".

Министр отметил, что Азербайджан готов к долгосрочному миру и заинтересован в обеспечении устойчивого развития в регионе: "Я обращаюсь к странам, чтобы они поддержали наши инициативы. Потому что мир очень важен для культуры".