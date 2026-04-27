    Али-Саттар Гулиев покинул пост главы Киноцентра Низами

    Kультурная политика
    • 27 апреля, 2026
    • 12:13
    Али-Саттар Гулиев покинул пост главы Киноцентра Низами

    В Киноцентре Низами в Баку произошли кадровые изменения - директор учреждения покинул свой пост.

    Как сообщает Report, Али-Саттар Гулиев оставил должность в связи с истечением срока контракта.

    Информацию подтвердили также в Агентстве кино Азербайджана.

    Отмечается, что в соответствии с приказом министра культуры Адиля Керимли исполнение обязанностей директора временно возложено на Туран Мамедли.

    Для справки, Али-Саттар Гулиев был назначен на эту должность в августе 2024 года.

    Али-Саттар Гулиев Киноцентр Низами
    Nizami Kino Mərkəzinin direktoru işdən çıxıb, yerinə müvəqqəti təyinat olub

