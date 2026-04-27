Али-Саттар Гулиев покинул пост главы Киноцентра Низами
Kультурная политика
- 27 апреля, 2026
- 12:13
В Киноцентре Низами в Баку произошли кадровые изменения - директор учреждения покинул свой пост.
Как сообщает Report, Али-Саттар Гулиев оставил должность в связи с истечением срока контракта.
Информацию подтвердили также в Агентстве кино Азербайджана.
Отмечается, что в соответствии с приказом министра культуры Адиля Керимли исполнение обязанностей директора временно возложено на Туран Мамедли.
Для справки, Али-Саттар Гулиев был назначен на эту должность в августе 2024 года.
