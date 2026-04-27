    Nizami Kino Mərkəzinin direktoru işdən çıxıb, yerinə müvəqqəti təyinat olub

    • 27 aprel, 2026
    Nizami Kino Mərkəzinin direktoru işdən çıxıb, yerinə müvəqqəti təyinat olub

    Nizami Kino Mərkəzinin direktoru dəyişib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, Əli-səttar Quliyev müqaviləsinin müddəti başa çatdığı üçün vəzifəsindən ayrılıb.

    Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyindən "Report"un sorğusuna cavab olaraq məlumat təsdiq olunub.

    Qeyd olunub ki, mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmrinə əsasən, hazırda Kino Mərkəzinin direktorunun səlahiyyətlərini Turan Məmmədli icra edir.

    Məlumat üçün bildirək ki, Əli-səttar Quliyev 2024-cü ilin avqustunda bu vəzifəyə təyin olunmuşdu. O hazırda Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyində Bədii Şuranın üzvü kimi fəaliyyətini davam etdirir.

    Али-Саттар Гулиев покинул пост главы Киноцентра Низами

