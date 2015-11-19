Абульфас Гараев встретился с директором музея Виктории и Альберта

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился в Лондоне с директором музея Виктории и Альберта Мартином Ротом.

Как сообщили Report в отделе по информации и связям с общественностью, в ходе встречи состоялось обсуждение подписания меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством культуры и туризма и музеем, проведения выставки ковровых образцов Азербайджана, партнерства музея Виктории и Альберта на 5-м международном конгрессе, посвященном азербайджанским коврам, которое состоится в 2017 году в Баку, организации тренингов для азербайджанских специалистов.

А.Гараев пригласил Мартина Рота в Азербайджан для участия на 7-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН, который состоится 25-27 апреля в Баку.