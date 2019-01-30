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    Абульфас Гараев: Сотрудники упраздненных структур будут назначены на соответствующие вакантные должности

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Будут предприняты меры в связи с назначением сотрудников упраздненных структур на соответствующие вакантные должности в других подведомственных министерству структурах".

    Как передает Report, об этом 30 января на расширенном совещании сказал министр культуры Абульфас Гараев.

    Он сообщил, что в соответствии с указом президента Ильхама Алиева "О мерах по усовершенствованию структуры министерства культуры Азербайджанской Республики и управления им" будут предприняты меры по обеспечению упразднения Научно-методического центра по культурологии в подчинении министерства культуры Азербайджанской Республики, осуществлены работы по усовершенствованию деятельности Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

    Министр отметил, что в ходе проводимых реформ будут предприняты необходимые шаги по использованию международного опыта. 

    В заключение А.Гараев дал поручения и рекомендации, направленные на успешное осуществление реформ в области культуры.

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