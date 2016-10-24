Абульфас Гараев принял граждан

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сегодня министр культуры и туризма Абульфас Гараев принял в Центре Гейдара Алиева города Масаллы жителей Лянкярана, Масаллы, Джалилабада, Астары, Лерика и Ярдымлы.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, перед встречей министр почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к памятнику напротив Центра Гейдара Алиева, затем ознакомился с экспозицией центра.

На приеме с участием ответственных работников министерства были выслушаны обращения жителей, связанные с деятельностью культурных учреждений, вопросами охраны историко-культурного наследия, развития туризма и др.

Выслушав всех пришедших на прием граждан, А.Гараев дал соответствующие указания.

В интервью журналистам министр заявил о значении проводимых по распоряжению президента Ильхама Алиева подобных периодических встреч.

Заявив о рассмотрении предложений, связанных с развитием туризма в регионах, министр сказал, что данная область находится в центре внимания президента Ильхама Алиева: "Сфера туризма развивается в Азербайджане ускоренными темпами и является одним из приоритетных направлений ненефтяного сектора экономики. Сейчас ведутся важные работы на пути создания новых туристических зон. Большой туристический потенциал существует и в южном регионе нашей страны".