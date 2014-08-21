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    Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева удостоена высокой награды Государства Кувейт

    Это первая награда от имени женщин Кувейта иностранному общественно-политическому деятелю

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева удостоена высокой награды Государства Кувейт. Как сообщает Report, широкую пропаганду исламского культурного наследия, благородную благотворительную деятельность в Азербайджане и за его пределами, большой вклад в образование и медицину Мехрибан Алиева удостоена Почетного диплома Государства Кувейт.

    В Почетном дипломе, подписанном председателем Комитета по вопросам женщин Государства Кувейт Шейхой Латифой Аль-Фахд Аль-Салим Аль-Сабах, от имени женщин Кувейта выражена глубокая благодарность Мехрибан Алиевой за  благотворительную деятельность, вклад в образование и медицину, высказано пожелание успехов в работе в этом направлении.

    Отметим, что это первая награда от имени женщин Кувейта иностранному общественно-политическому деятелю.

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