В Узбекистане состоялась презентация азербайджанских мультфильмов

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В столице Узбекистана Ташкенте состоялась презентация азербайджанских мультфильмов.

Как сообщает Report, на церемонии презентации приняли участие руководители Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, представители республиканской детской библиотеки, ученики средних школ Ташкента.

На мероприятии выступил директор центра культуры Самир Аббасов, который заявил, что будут продемонстрированы мультфильмы "Тыг-тый ханым", "В лес приходит человек", "Девичья башня", "Ежик".

Директор библиотеки Гюльноза Нариманова рассказа о важности частых проведений подобных мероприятий.

Продемонстрированные фильмы вызвали большой интерес у детей.

Отметим, что по инициативе посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского центра культуры имени Гейдара Алиева при посольстве мультфильмы переведены на узбекский язык.