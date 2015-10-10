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    В Узбекистане состоялась презентация азербайджанских мультфильмов

    По инициативе посольства Азербайджана в Узбекистане мультфильмы переведены на узбекский язык

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В столице Узбекистана Ташкенте состоялась презентация азербайджанских мультфильмов.

    Как сообщает Report, на церемонии презентации приняли участие руководители Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, представители республиканской детской библиотеки, ученики средних школ Ташкента.

    На мероприятии выступил директор центра культуры Самир Аббасов, который заявил, что будут продемонстрированы мультфильмы "Тыг-тый ханым", "В лес приходит человек", "Девичья башня", "Ежик".

    Директор библиотеки Гюльноза Нариманова рассказа о важности частых проведений подобных мероприятий.

    Продемонстрированные фильмы вызвали большой интерес у детей.

    Отметим, что по инициативе посольства Азербайджана в Узбекистане и Азербайджанского центра культуры имени Гейдара Алиева при посольстве мультфильмы переведены на узбекский язык.

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