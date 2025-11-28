Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Туркменистане состоится показ азербайджанских пьес

    Культура
    • 28 ноября, 2025
    • 15:40
    В Туркменистане состоится показ азербайджанских пьес

    Ряд произведений выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли будет представлен в театрах Туркменистана в рамках культурной недели, которая пройдет с 6 по 12 декабря 2025 года.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на посольство Азербайджана в Ашхабаде.

    В Главном драматическом театре имени Великого Сапармурата Туркменбаши в Ашхабаде состоится показ одноименного спектакля по оперетте "Муж и жена", написанной Гаджибейли в 1910 году. Постановка будет сопровождаться синхронным переводом на английский и русский языки.

    Кроме того, в Русском драматическом театре имени А. С. Пушкина традиционно пройдет показ спектакля "Аршин мал алан" по одноименной оперетте композитора (1913).

