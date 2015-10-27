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    В Шеки будет создан дом-музей Бахтияра Вагабзаде

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании дома-музея народного поэта в городе Шеки

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Творчество выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного поэта, общественного деятеля, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана академика Бахтияра Вахабзаде, отражающее верность идеям азербайджанизма и уважения к культурно-историческим ценностям, является значимым вкладом в развитие национальной литературной мысли.

    "Report"сообщает, что принимая во внимание большие заслуги Б.Вагабзаде в развитии азербайджанской культуры, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании дома-музея народного поэта в городе Шеки.

    Кроме того, в городе Шеки будет установлена памятная доска на доме, в котором жил поэт.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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