В посольстве Литвы в Баку отметили День европейских языков

Посольство Литвы в Азербайджане провело мероприятие, посвященное Европейскому дню языков.

Как сообщает Report, дипломаты представили участникам историю и уникальные особенности литовского языка.

В интерактивном формате гости познакомились с историей появления литовского языка, его принадлежностью к балтийской группе индоевропейских языков, а также сходство с санскритом. Особое внимание было уделено тонкостям алфавита и грамматики.

Участники также смогли проверить свои знания в тематической викторине о литовском языке.

Во время встречи участники также интересовались влиянием русского языка на литовский. Представитель дипмиссии отметила, что, несмотря на советский период, литовский язык сохранил самобытность и практически не воспринял заимствований из русского.

В завершении мероприятия, посол Литвы в Баку Кястутис Вашкелявичюс пообщался с участниками в неформальной обстановке.

Отметим, что инициатива организована кластером EUNIC в Азербайджане под председательством посольства Литвы совместно с Украинским культурным центром и при поддержке Представительства ЕС в Азербайджане. Программа продолжится серией воркшопов, культурных встреч и презентаций в сентябре и октябре.