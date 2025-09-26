Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    В посольстве Литвы в Баку отметили День европейских языков

    Культура
    • 26 сентября, 2025
    • 16:32
    В посольстве Литвы в Баку отметили День европейских языков

    Посольство Литвы в Азербайджане провело мероприятие, посвященное Европейскому дню языков.

    Как сообщает Report, дипломаты представили участникам историю и уникальные особенности литовского языка.

    В интерактивном формате гости познакомились с историей появления литовского языка, его принадлежностью к балтийской группе индоевропейских языков, а также сходство с санскритом. Особое внимание было уделено тонкостям алфавита и грамматики.

    Участники также смогли проверить свои знания в тематической викторине о литовском языке.

    Во время встречи участники также интересовались влиянием русского языка на литовский. Представитель дипмиссии отметила, что, несмотря на советский период, литовский язык сохранил самобытность и практически не воспринял заимствований из русского.

    В завершении мероприятия, посол Литвы в Баку Кястутис Вашкелявичюс пообщался с участниками в неформальной обстановке.

    Отметим, что инициатива организована кластером EUNIC в Азербайджане под председательством посольства Литвы совместно с Украинским культурным центром и при поддержке Представительства ЕС в Азербайджане. Программа продолжится серией воркшопов, культурных встреч и презентаций в сентябре и октябре.

    Litvanın Bakıdakı səfirliyində Avropa Dilləri Günü qeyd edilib

