В Гяндже представлены образцы национальной кухни Азербайджана, Турции и Узбекистана

Гянджа. 30 сентября. REPORT.AZ/ В рамках прошедшего в Гяндже Молодежного фестиваля тюркского совета была представлена кухня Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши, официальные представители министерства молодежи и спорта.

Участники мероприятия отметили о неповторимом вкусе блюд турецкой кухни, Османского шербета, узбекских хлебобулочных изделий.

После демонстрации каждой страной блюд национальной кухни, состоялся концерт, на котором прозвучали музыкальные произведения и были представлены танцы. В исполнении представителей Узбекистана прозвучала песня Рашида Бейбудова.

Напомним, что Гянджа была избрана Молодежной столицей Европы 2016 года.