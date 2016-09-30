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    В Гяндже представлены образцы национальной кухни Азербайджана, Турции и Узбекистана

    Затем прозвучали музыкальные произведения и были представлены танцы

    Гянджа. 30 сентября. REPORT.AZ/ В рамках прошедшего в Гяндже Молодежного фестиваля тюркского совета была представлена кухня Азербайджана, Турции и Узбекистана.

    Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши, официальные представители министерства молодежи и спорта.

    Участники мероприятия отметили о неповторимом вкусе блюд турецкой кухни, Османского шербета, узбекских хлебобулочных изделий.

    После демонстрации каждой страной блюд национальной кухни, состоялся концерт, на котором прозвучали музыкальные произведения и были представлены танцы. В исполнении представителей Узбекистана прозвучала песня Рашида Бейбудова.

    Напомним, что Гянджа была избрана Молодежной столицей Европы 2016 года. 

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