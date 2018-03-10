В Баку татары Азербайджана провели благотворительный вечер по случаю 8 Марта

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ 9 марта в Баку татары Азербайджана отметили Международный женский день - 8 Марта.

Как передает Report, мероприятию, организованному Общественным объединением «Татарстан» в турецком ресторане Buyukfirat, оказала поддержку шоколадная фабрика «Ulduz».

Заместитель председателя Общественного объединения "Татарстан" Эмин Рамазанов поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им крепкого здоровья и семейного благополучия.

Эксклюзивные подарки, предоставленные шоколадной фабрикой «Ulduz», получили прекрасные представительницы ОО «Татарстан», проявляющие активность в просветительской и общественной деятельности, направленной на сохранение и возрождение культуры и традиций татарского народа в Азербайджане.

На вечере гостей угощали традиционным супом из домашней лапшы, а также национальной татарской выпечкой и сладостями - чак-чак, хворост, пироги.

С концертными номерами выступил татарский ансамбль «Ак калфак» и баянист Исмаил Сафин.

Среди почетных гостей мероприятия – председатель Общественного объединения «Татарстан» Абас Миняшев, руководитель турецкого ресторан Buyukfirat Залина Агабекова, гости из Турции и России, представители научной и творческой интеллигенции, ряда ведомств и СМИ.

Отметим, что открытие в 2001 году шоколадной фабрики «Ulduz» (Компания «Вейселоглу») дало сильный толчок развитию отрасли кондитерских изделий и продуктов питания в экономике Азербайджана. Продукция фабрики под брендом «Ulduz» в разнообразном ассортименте быстро полюбилась потребителям. Наряду с местным рынком, фабрика «Ulduz» завоевала высокую репутацию на рынках Центральной Азии, России и Грузии.