​В Турции обнаружили уникальный подземный город

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Древнейший подземный город, который был возведен почти 5 тысяч лет назад, нашли в Каппадокии во время строительных работ.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, археологи, которые уже приступили к исследованию подземного поселения, не имеющего аналогов в мире, говорят о том, что это крупнейший из известных на сегодняшний день подземных городов в Турции.

По предварительным расчетам историков, длина подземных галерей города составляет не менее 7 километров.

Уникальный подземный город обнаружили в ходе строительных работ. И глава департамента жилищного строительства Турции Мехмет Туран уже сообщил: из-за этой грандиозной находки пришлось остановить проект стоимостью около 40 миллионов долларов.

Добавим, Каппадокия, расположенная в центральной части современной Турции, известна на весь мир своим причудливым ландшафтом вулканического происхождения. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.