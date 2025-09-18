Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Культура
    • 18 сентября, 2025
    • 22:16
    Художница Зейнаб Бабаева: Надеюсь, выставка Послы историй поможет приюту GWARP

    Юная художница Зейнаб Бабаева выразила надежду, что благотворительная выставка "Послы историй" поможет приюту GWARP.

    Об этом она заявила Report в ходе выставки, состоявшейся в Nine Senses Art Center.

    "Выставка организована с целью оказать помощь приюту для животных GWARP. Часть дохода от продажи моих работ будет перечислена этому приюту. Отмечу, что моя первая персональная выставка проходила в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова", - сказала она.

    По словам Зейнаб, на выставке представлены как старые, так и новые работы.

    "Свой путь я начала во время пандемии: мне было скучно, я очень любила лепить фигурки из пластилина, вдохновлялась, смотрела работы в интернете и продолжала развиваться. Обычно я делаю работы двумя способами - смешанной техникой, используя мех и глину, и полностью из глины. Я очень люблю животных и решила направить свои силы на помощь тем, кто не может помочь себе сам", - заявила 13-летняя художница.

