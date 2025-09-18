Художница Зейнаб Бабаева: Надеюсь, выставка "Послы историй" поможет приюту GWARP

Юная художница Зейнаб Бабаева выразила надежду, что благотворительная выставка "Послы историй" поможет приюту GWARP.

Об этом она заявила Report в ходе выставки, состоявшейся в Nine Senses Art Center.

"Выставка организована с целью оказать помощь приюту для животных GWARP. Часть дохода от продажи моих работ будет перечислена этому приюту. Отмечу, что моя первая персональная выставка проходила в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова", - сказала она.

По словам Зейнаб, на выставке представлены как старые, так и новые работы.

"Свой путь я начала во время пандемии: мне было скучно, я очень любила лепить фигурки из пластилина, вдохновлялась, смотрела работы в интернете и продолжала развиваться. Обычно я делаю работы двумя способами - смешанной техникой, используя мех и глину, и полностью из глины. Я очень люблю животных и решила направить свои силы на помощь тем, кто не может помочь себе сам", - заявила 13-летняя художница.