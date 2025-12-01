Фонд Гейдара Алиева стал партнером Фестиваля культуры ОИС

Фонд Гейдара Алиева стал партнером Фестиваля культуры Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Report, "Фестиваль культуры ОИС: Бакинская творческая неделя – 2025" пройдет с 5 по 11 декабря при организации ОИС и Министерства культуры Азербайджана.

В рамках мероприятия состоятся панельные дискуссии, демонстрации, выставки, посвященные кино, театру, моде, дизайну, музыке, игровым технологиям, цифровому творчеству и стартапам. Центральными темами обсуждения станут развитие межкультурного диалога, толерантности и терпимости. На Творческой неделе, в которой примут участие гости из более чем 50 стран, будет представлена на глобальном уровне экосистема креативных индустрий нашей страны .

В рамках фестиваля пройдут "Форум культурных и креативных индустрий" (MYFORUM), "Creative Village: выставка культурных и креативных индустрий" (MYEXPO), международная кинопрограмма "Baku Cinema Breeze – 2025", "Восточный показ моды" – презентации молодых и известных дизайнеров из стран ОИС, международный саммит по игровым технологиям (G-HUB) и другие презентации.