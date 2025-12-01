Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Фонд Гейдара Алиева стал партнером Фестиваля культуры ОИС

    Культура
    • 01 декабря, 2025
    • 18:49
    Фонд Гейдара Алиева стал партнером Фестиваля культуры Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Как сообщает Report, "Фестиваль культуры ОИС: Бакинская творческая неделя – 2025" пройдет с 5 по 11 декабря при организации ОИС и Министерства культуры Азербайджана.

    В рамках мероприятия состоятся панельные дискуссии, демонстрации, выставки, посвященные кино, театру, моде, дизайну, музыке, игровым технологиям, цифровому творчеству и стартапам. Центральными темами обсуждения станут развитие межкультурного диалога, толерантности и терпимости. На Творческой неделе, в которой примут участие гости из более чем 50 стран, будет представлена на глобальном уровне экосистема креативных индустрий нашей страны .

    В рамках фестиваля пройдут "Форум культурных и креативных индустрий" (MYFORUM), "Creative Village: выставка культурных и креативных индустрий" (MYEXPO), международная кинопрограмма "Baku Cinema Breeze – 2025", "Восточный показ моды" – презентации молодых и известных дизайнеров из стран ОИС, международный саммит по игровым технологиям (G-HUB) и другие презентации.

    Heydər Əliyev Fondu "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə"nin tərəfdaşı olub
    Heydar Aliyev Foundation becomes partner of OIC Cultural Festival: Baku Creative Week 2025
    Лента новостей