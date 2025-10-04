BİAF 2025: Яркий старт нового международного проекта

Программа первого уикенда

С 31 октября по 16 ноября 2025 года в столице Азербайджана при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана состоится Baku International Arts Festival (BIAF).

Основная миссия BİAF – привезти в Баку искусство мирового уровня, представить местные таланты на международной платформе и создать единство традиции и современности через призму искусства. Фестиваль имеет особое значение для города: он повышает туристический потенциал Баку, укрепляет международные связи и дарит гостям и жителям столицы уникальный культурный опыт. Эти инвестиции в искусство укрепляют имидж Баку как динамичной и современной столицы, расположенной на перекрестке Востока и Запада.

Фестиваль стартует уже 31 октября и с первого дня готов удивлять впечатляющими событиями.

31 октября: Открытие Фестиваля

Бехзод Абдураимов и Азербайджанский государственный симфонический оркестр

Фестиваль откроет концерт талантливого пианиста Бехзода Абдураимова (Узбекистан), одного из самых ярких музыкантов своего поколения. Родившийся в 1990 году в Ташкенте, Бехзод начал заниматься фортепиано в пять лет и уже в восемнадцать стал одним из самых молодых лауреатов Международного конкурса пианистов имени Вана Клайберна. 31 октября в 20:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии он выступит совместно с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром под управлением маэстро Фуада Ибрагимова. В программе концерта - Первый фортепианный концерт Петра Чайковского, произведения Дмитрия Шостаковича и сочинения азербайджанских композиторов. Билеты доступны от 8 манатов.

Легенда сценического искусства: "TITIZÉ – Сон Венеции"

1 и 2 ноября в 19:00 Азербайджанский Государственный Академический Музыкальный Театр станет площадкой для новейшей поэтической фантазии известного режиссера Даниэле Финци Паска (Швейцария), прославившегося своими постановками для Cirque du Soleil и церемонией открытия Олимпийских игр в Турине в 2006 году. Поэтический спектакль "TITIZÉ – Сон Венеции" объединяет элементы цирка, театра, акробатики и музыки, вдохновленные атмосферой Венеции и мотивами сновидений. Карнавал масок, оптические иллюзии, парящие в воздухе акробаты – все это оживает в изящной фантазии режиссера. Невероятный спектакль будет показан в Баку вскоре после мировой премьеры артистами знаменитой труппы Compagnia Finzi Pasca, гастролировавшей в 46 странах мира.

Икона современного танца: новая постановка Шарон Эяль

Один из самых самобытных голосов современного танца – Шарон Эяль (Франция) и ее новая компания S-E-D Dance Company – приезжает в Баку! Delay the Sadness, новая работа всемирно известной танцовщицы и хореографа, будет показана 1 и 2 ноября в 20:00 в Академическом национальном драматическом театре. Мировая премьера постановки состоялась в сентябре 2025 года на Ruhrtriennale в Германии, где была тепло принята зрителями и критиками, и всего месяц спустя ее смогут оценить гости Baku International Arts Festival. Это эмоциональная поэма, затрагивающая универсальные темы памяти, печали и преемственности жизни.

