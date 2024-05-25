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Золотая лига Европы: Сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные матчи

Золотая лига Европы: Сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные матчи Сегодня сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные игры в рамках Золотой лиги Европы.
Командные
25 мая 2024 г. 10:30
Золотая лига Европы: Сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные матчи

Сегодня сборные Азербайджана по волейболу проведут очередные игры в рамках Золотой лиги Европы.

Как сообщает Report, во втором матче II тура женская сборная встретится с командой Швеции.

Матч в Румынии начнется в 17:30 по бакинскому времени. Сборная, проигравшая вчера Румынии со счетом 0:3, в первом туре обыграла Хорватию (3:0) и проиграла Словакии (1:3). В настоящее время сборная с тремя очками занимает 9-е место среди 12 стран.

Мужская сборная Азербайджана встретится со сборной Северной Македонии. Игра в Бельгии начнется в 19:30. Команда, проигравшая вчера хозяевам поля со счетом 0:3, в первом туре в Баку с таким же счетом уступила Румынии и Украине. На данный момент сборная находится на последнем - 12-м месте.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl Avropa Liqası: Azərbaycanın voleybol milliləri növbəti oyunlarına çıxacaqlar

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