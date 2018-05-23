Золотая Евролига. Сборная Азербайджана по волейболу проведет очередную игру

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся матчи II тура Золотой Евролиги.

Как передает Report, получившая место в группе А сборная Азербайджана на этот раз примет сборную Португалии.

Встреча стартует в Волейбольном центре в 18:00. Игру будут судить Саадеттин Денери (Турция) и Фикрет Ахундов (Азербайджан).

Отметим, что в первом туре Азербайджан победил Украину со счетом 3:1, Болгарию Португалию - 3:0.

Золотая Евролига

18:00. Азербайджан - Португалия

Арбитры: Саадеттин Денери (Турция), Фикрет Ахундов (Азербайджан).