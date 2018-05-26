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    Золотая Евролига: Азербайджанские волейболистки сыграют с Болгарией

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют матчи III тура женской волейбольной Евролиги.

    Как передает Report, победившая первые две матчи сборная Азербайджана в очередном туре сыграет с Болгарией.

    Матч состоится в Софии во дворце Христо Ботев в 18:00 по бакинскому времени. Арбитрами будут Александрос Милонакис (Греция) и Чавдар Марев (Болгария).

    Евролига, группа А, III тур

    18:00. Болгария - Азербайджан

    Арбитры: Александрос Милонакис (Греция), Чавдар Марев (Болгария)

    София, Дворец Христо Ботев

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