Золотая Евролига: Азербайджанские волейболистки сыграют с Болгарией

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют матчи III тура женской волейбольной Евролиги.

Как передает Report, победившая первые две матчи сборная Азербайджана в очередном туре сыграет с Болгарией.

Матч состоится в Софии во дворце Христо Ботев в 18:00 по бакинскому времени. Арбитрами будут Александрос Милонакис (Греция) и Чавдар Марев (Болгария).

Евролига, группа А, III тур

18:00. Болгария - Азербайджан

Арбитры: Александрос Милонакис (Греция), Чавдар Марев (Болгария)

София, Дворец Христо Ботев