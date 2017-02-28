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    Знаменитый хоккеист бывшего СССР скончался на 70-м году жизни

    Владимир Владимирович Петров - двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров скончался в возрасте 69 лет, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Владимир Владимирович Петров  - двукратный олимпийский чемпион и 9-кратный чемпион мира. 

    Выступал за ХК "Крылья Советов" (Москва) (1965—1967), ЦСКА (1967—1981), СКА (Ленинград) (1981—1983).

    В ЦСКА и сборной СССР долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

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